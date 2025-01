Inscrições para concursos públicos da Prefeitura de SP terminam nesta quarta (22)

As inscrições para os concursos públicos nas áreas de Controle Interno e Tecnologia promovidos pela Prefeitura de São Paulo se encerram nesta quarta-feira (22/01). Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer suas inscrições pela internet, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas.

Os concursos públicos foram organizados pela Secretaria Municipal de Gestão. Ao todo, são50 vagas para Auditor Municipal de Controle Interno e 52 para Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com o objetivo de fortalecer e renovar o quadro de pessoal da Administração, aumentando a eficiência institucional e a efetivação dos serviços públicos, com foco em controle dos processos e inovação tecnológica.



Remuneração inicial para cada cargo:

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-Tecnologia da Informação e Comunicação – R$ 9.655,08

Auditor Municipal de Controle Interno – R$ 16.413,63

Além da remuneração, as carreiras têm benefícios previstos em legislação específica.

Jornada:

A jornada de trabalho para ambas as carreiras é de 40 horas semanais.



Formação:

Auditor Municipal de Controle Interno: é necessário formação em nível superior em qualquer área de formação.

Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Tecnologia da Informação e Comunicação: é necessária à formação em cursos superiores na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Cronograma das principais datas:

Inscrição:

APDO: 02/12/2024 – 22/01/2025

AMCI: 02/12/2024 – 22/01/2025

Datas das provas:

APDO: 16/03/2025

AMCI: 16/03/2025 e 23/03/2025

Todas as informações referentes a estes concursos públicos estão contidas nos editais regulamentadores publicados no Diário Oficial da Cidade e no site da Fundação Carlos Chagas.