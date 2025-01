Inscrições para blocos do Carnaval de Rua terminam nesta sexta-feira (10)  

Os blocos que desejam participar do Carnaval de Rua de São Paulo em 2025 têm até esta sexta-feira (10) para realizar suas inscrições. Esta oportunidade se destina tanto a grupos que nunca desfilaram anteriormente quanto àqueles que já fazem parte do evento e pretendem modificar seu trajeto habitual.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente por meio do portal oficial do Carnaval. Para garantir uma organização eficaz, as solicitações de novos blocos nas regiões da Lapa, Pinheiros, Sé e Vila Mariana — áreas que abrigam um número elevado de desfiles — serão analisadas pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2025.

É importante destacar que novas inscrições não serão aceitas para os períodos do Pré e Pós-Carnaval em qualquer área da cidade.

Após a solicitação, os organizadores receberão um link por e-mail para confirmar os dados do trajeto. Uma vez confirmados, será fornecido um protocolo para validação e o percurso será posteriormente publicado no Diário Oficial da Cidade.

Para que os blocos possam desfilar, é imprescindível obter a autorização da Prefeitura e seguir todas as diretrizes estabelecidas no guia do Carnaval de Rua 2025.

A primeira fase das inscrições ocorreu entre 13 e 23 de dezembro e foi destinada a blocos com histórico de participação que tradicionalmente utilizam o mesmo trajeto.

A festividade está agendada para ocorrer entre 22 de fevereiro e 9 de março de 2025, sendo organizada pela Prefeitura de São Paulo através da São Paulo Turismo (SPTuris), com a colaboração da Secretaria Municipal de Cultura e apoio de outros órgãos.

Com uma expectativa de atrair cerca de 15 milhões de foliões, o Carnaval contará com uma vasta programação ao longo dos oito dias.

A Prefeitura também anunciou a conclusão do processo licitatório para o patrocínio do evento, designando a Ambev S.A. como parceira após a empresa apresentar uma proposta de R$ 27,8 milhões, valor superior em mais de R$ 1 milhão ao investido em 2024. O resultado deste processo foi publicado no Diário Oficial da Cidade.

O pagamento referente ao patrocínio será realizado em uma única parcela no dia 15 de janeiro, conforme especificado na Ata do processo licitatório.