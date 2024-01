Inscrições para Aprendiz no Curso Técnico em Mecatrônica do SENAI estão abertas no Metrô 

A partir das 14h desta segunda-feira (15), o Metrô de São Paulo, em parceria com o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, abre 32 oportunidades para o cargo de Aprendiz, no Curso Técnico em Mecatrônica do SENAI. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da escola SENAI “Anchieta”.

Para concorrer as vagas, sendo duas reservadas a candidatos PCD, é requisito que os estudantes tenham no mínimo 14 anos até o início do curso, em 21 de fevereiro, e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos. A condição de idade máxima não se aplica aos candidatos PCDs.

O Processo Seletivo será realizado a partir da análise de desempenho escolar por meio do Histórico ou Boletim Escolar, etapa classificatória e eliminatória, e da avaliação médica admissional, eliminatória.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio de R$ 727,20, com uma jornada de trabalho de 4 horas diárias, no período vespertino, das 13h25 às 16h40. Além disso, o aprendiz receberá um bilhete de serviço do Metrô que disponibiliza o acesso gratuito ao sistema metroferroviário (Metrô e CPTM, exceto linhas concedidas à iniciativa privada), de uso pessoal e intransferível,auxílio refeição de R$ 1.127,04, alimentação de R$ 649,36.

SERVIÇO: Inscrições para 32 vagas para aprendiz no Curso Técnico em Mecatrônica do SENAI

Data: 15/01/2024, 14h – 29/01/2024, 21h

Local – Site do SENAI, “Anchieta” – www.sp.senai.br/eletronica.