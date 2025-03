Inscrições para a Corrida das Mulheres de Diadema seguem abertas

As inscrições para a Corrida das Mulheres, evento esportivo que ocorre dia 30 de março em Diadema, seguem abertas até 23/3, ou até o limite de atletas que a prova comporta. Os interessados, homens ou mulheres, podem optar por percursos de 5k ou 10k, corrida ou caminhada. A prova tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e é uma celebração pelo Dia das Mulheres, 8 de março.

As inscrições são on-line, no link, onde também é possível obter informações sobre o evento, como o regulamento. A organização disponibiliza em e-mail, [email protected], para dúvidas e informações.

A largada será às 7h, na Praça da Moça – avenida Alda próximo ao nº 160. A partir daí, os participantes vão percorrer as ruas Casper Libero, Corifeu de Azevedo e a Av. Dr. Ulisses Guimarães. Quem escolher o percurso de 5 km, fará o retorno no cruzamento com a Martin Afonso e, quem escolher o de 10 KM, fará o retorno no cruzamento com a Carmina Gianetti.

Haverá uma premiação para atletas que chegarem entre 1º ao 5º lugares nas provas de 5k e 10k, mas também premiação por faixa etária, para o 1º ao 3º lugar nos 10 K, e premiação para as três maiores equipes.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Jefferson Nogoseki de Oliveira, a realização da prova na cidade reforça a posição de Diadema como um destino privilegiado de atletas e quem apenas aprecia atividades esportivas. “Esporte é saúde e queremos que cada vez mais pessoas em nossa cidade sejam incentivadas a praticar alguma modalidade. E a Prefeitura tem incentivado cada vez mais essa postura por meio de programas e eventos, como a Corrida das Mulheres. Tenho certeza que esta será a maior corrida de rua realizada até hoje em Diadema”, afirma.