Inscrições para a 2ª etapa da Copa SEJEL XCM de Ribeirão Pires seguem abertas 

As inscrições para a 2ª etapa da Copa SEJEL de Bike XCM continuam abertas até 14 de junho. Os interessados devem se inscrever de forma online, por meio link: www.desafiodoscampeoesmtb.com/event-details/copa-sejel

Com apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Ribeirão Pires (SEJEL), organizada pela Mazza Eventos, a segunda etapa será realizada no dia 16 de outubro (domingo), a partir das 9h, com largada e chegada no Amarelinho, localizado na Avenida Miro Atílio Peduzi, 945 – Quarta Divisão.

A Mountain Bike XCM é uma modalidade caracterizada por ser uma maratona de longos percursos, que variam de 20 a 40 quilômetros. Nela, os trechos são mais diversificados entre terra, trilhas e asfalto, o que leva os atletas a vislumbrarem diversas paisagens que o percurso permite. Além disso, uma de suas características é que o ponto de chegada pode ser o mesmo ponto de início da prova.