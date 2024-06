Inscrições no Programa de Aceleração Sampa Games podem ser feitas até 7 de julho

A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para o Sampa Games, programa de aceleração focado em empresas e estúdios que desenvolvem soluções tecnológicas para o setor de jogos. A terceira edição vai oferecer um aporte financeiro de R$ 45 mil para até 25 negócios. As inscrições podem ser realizadas até às 17h59 do dia 7 de julho, pelo site.

Além do aporte financeiro, o Sampa Games também disponibiliza consultorias, mentorias, assessorias individuais, oficinas de capacitação, encontros de interatividade e conexão, possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais e ampliação da rede de contatos. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

“A terceira edição do Sampa Games representa uma oportunidade única para empresas e estúdios de jogos em São Paulo. Com um aporte financeiro de R$ 45 mil, além de consultorias, mentorias e oficinas de capacitação, buscamos inserir esses empreendedores no ecossistema de inovação e tecnologia da capital paulista. Nosso objetivo é estimular a geração de emprego e renda, e promover o desenvolvimento local, ampliando a competitividade dessas empresas no mercado de games,” destaca a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Para participar da seleção, as empresas ou estúdios de games devem atuar no mercado com a oferta de serviços ou produtos que tenham a tecnologia como base. Cada equipe selecionada deverá ser composta por dois integrantes maiores de 18 anos no ato da inscrição, que residam na cidade de São Paulo e não possuam pendências no CADIN.

Os negócios precisam demonstrar potencial de desenvolvimento técnico e econômico na capital paulista, podendo ser jogos aplicados ou de entretenimento elaborados para qualquer plataforma (dispositivos móveis, computadores pessoais, consoles e dispositivos de realidade virtual e aumentada).

O Sampa Games busca inserir esses empreendedores no ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo da capital paulista. Além disso, pretende estimular a geração de emprego e renda e o processo de desenvolvimento local dessas empresas e estúdios, para que possam ampliar o escopo de atuação e ganhar mercado, para competir com igual capacidade e eficiência entre todas as empresas deste setor.

Antes de realizar a inscrição, é importante a leitura completa do edital disponível neste link. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: vaitec@adesampa.com.br.

“Para além do entretenimento, os jogos eletrônicos se tornaram uma poderosa ferramenta de expressão cultural e mais um impulsionador para a economia criativa. Ao iniciarmos mais uma turma do Sampa Games, reforçamos nosso compromisso em fomentar esse ecossistema na cidade de São Paulo, as empresas e os profissionais talentosos que contribuem para o crescimento desse setor”, afirma o presidente da Ade Sampa, Renan Vieira.