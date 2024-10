Inscrições estão abertas para 7 mil vagas do curso gratuito da Plataforma PROA

A partir de 30 de setembro estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso gratuito da Plataforma PROA 2024, que terá sua primeira aula em 14 de outubro. São 7 mil vagas disponíveis para jovens do Estado de São Paulo, destinadas a estudantes que estão concluindo ou já finalizaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Para participar, o candidato deve se inscrever no site e responder a um teste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil. Se aprovado, prossegue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais e matrícula no curso.

Trata-se de uma oportunidade em um contexto em que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil atingiu 16,8% no 1º trimestre de 2024. “Cerca de 85% dos jovens conseguem emprego após a conclusão do curso que qualifica o estudante para entrar preparado no mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

O curso do PROA possui carga horária de 100 horas e é dividido em quatro módulos, focando no autoconhecimento, planejamento profissional, raciocínio lógico e comunicação, para ajudar os alunos a definirem metas e se destacarem em entrevistas de emprego. Além disso, semanalmente, são realizados encontros ao vivo por tutores.

Os jovens têm, ainda, a opção de cursar um quinto módulo com uma trilha técnica específica, escolhendo entre oito carreiras patrocinadas por grandes empresas. Cada trilha oferece 50 horas de preparação nas seguintes áreas: Administração (P&G), Logística (P&G), Excel e Power BI (Microsoft), Varejo (Fundação Casas Bahia), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF), Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital) e Atendimento a Clientes (IMFG + Grupo BMG).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva com oportunidades de emprego.

Mercado de trabalho

Um exemplo de sucesso é o ex-aluno Samuel Lopes Cabral, de 20 anos, que conheceu a Plataforma PROA através de uma reportagem na TV e participou do curso em 2023. “Aprendi desde criar um currículo até melhorar minha comunicação, foi uma experiência única e hoje me sinto mais seguro profissionalmente”, afirma o jovem, que depois do curso e com a ajuda do PROA, está empregado como assistente administrativo no Grupo Casas Bahia.

Serviço – Plataforma PROA

Processo seletivo para a Plataforma PROA: de 30 de setembro a 27 de outubro

Início das aulas: 14 de outubro de 2024 – O curso começará duas semanas após (sempre na segunda-feira) a aprovação no processo seletivo.

Inscrições no site: proa.org.br

Requisitos:

Ter entre 17 e 22 anos;

Morar em São Paulo;

Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.

Vagas para São Paulo: 7 mil