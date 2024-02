Inscrições do Plataforma Conexões 2024 chegam ao fim no dia 29 de fevereiro

O Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe até 29 de fevereiro inscrições para a terceira edição do Plataforma Conexões. O projeto, que visa apoiar e dar visibilidade a projetos de artistas e grupos iniciantes, selecionará dez trabalhos em 2024, em áreas como música, literatura, dança e performance. O tema do ano é Línguas Africanas no Brasil, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu, a ser inaugurada em maio.

Poderão ser inscritos trabalhos que dialogam com a influência das línguas africanas, como as do tronco bantu, no português falado no Brasil. Assim como obras que contemplem manifestações artísticas e rituais das várias culturas africanas que reverberam no Brasil por meio da música, por exemplo. Já nos campos da dança e performance, incluindo as artes visuais, são esperados projetos que contemplem ritmos como o kuduro e o kizomba. E, por fim, na literatura, podem ser apresentadas propostas que flertam com a ancestralidade africana e suas diversas cosmovisões.

Os escolhidos terão a oportunidade de se apresentar nos espaços da instituição, gratuitamente, tanto para o público do Museu quanto aos usuários da Estação da Luz. Os trabalhos contemplados terão suas apresentações programadas entre março e dezembro de 2024.

Cada trabalho selecionado receberá a verba de R$ 7.500. Com esse recurso, os artistas ou grupos deverão cobrir gastos como cachês, transporte, hospedagem e eventual aquisição ou locação de materiais, entre outras despesas, considerando uma apresentação presencial no Museu.

Podem participar do processo artistas solo ou grupos, pessoas físicas, jurídicas ou integrantes de cooperativas, que residam ou tenham sua sede no estado de São Paulo. As pessoas ou grupos candidatos devem ser iniciantes, ou seja, devem ter realizado no mínimo uma e no máximo seis produções na área cultural na qual desejam se inscrever.

O edital completo, com informações sobre quem pode participar ou não, assim como os documentos exigidos, pode ser consultado no site https://www.idbr.org.br/edital-de-credenciamento-para-artistas-iniciantes-2/. Por lá, também é possível encontrar o link para o formulário de inscrição.

Os projetos selecionados vão se juntar à programação cultural promovida pelo Museu da Língua Portuguesa, que inclui, além da exposição principal, a futura mostra temporária sobre línguas africanas, visitas temáticas e atividades educativas.

SERVIÇO

3º Plataforma Conexões

Inscrições até 29 de fevereiro pelo site https://www.idbr.org.br/edital-de-credenciamento-para-artistas-iniciantes-2/

Museu da Língua Portuguesa

Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 16h30)

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/90834/d/238947