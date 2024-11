Inscrições confirmadas do concurso dos Correios serão anunciadas hoje (26)

O aguardado concurso público dos Correios, que visa preencher mais de 3 mil vagas em todo o território nacional, está em uma fase decisiva. Nesta terça-feira (26), a estatal divulgará a lista das inscrições confirmadas para o certame, após o período de inscrição ter se encerrado no final de outubro. Os candidatos que tiveram seus cadastros aceitos poderão consultar essa informação, que depende da confirmação do pagamento e da verificação dos critérios para participação nas vagas reservadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Para aqueles cuja inscrição foi recusada, há a possibilidade de interpor recurso. Este procedimento poderá ser realizado a partir das 10h de quarta-feira (27) até as 17h de quinta-feira (28), através do site oficial da seleção.

A publicação do edital de convocação para as provas ocorrerá em 6 de dezembro, listando os nomes dos candidatos aprovados na primeira etapa. A divulgação dos locais onde os exames serão aplicados está prevista para o dia 9 do mesmo mês, e as provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro.

A expectativa em torno deste concurso é alta, especialmente considerando o número expressivo de inscritos. Cerca de 1,6 milhão de pessoas manifestaram interesse em participar do processo seletivo, superando significativamente o concurso anterior realizado pela empresa em 2011, que atraiu 1,1 milhão de candidatos para mais de 9 mil vagas. Atualmente, são oferecidas 3.511 vagas imediatas: 3.099 destinadas ao cargo de carteiro (nível médio) e 412 para diversas funções de nível superior.

Em termos comparativos, o Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado em agosto deste ano para preencher 6,6 mil vagas, ainda detém o recorde nacional com 2,1 milhões de inscrições; no entanto, apenas cerca de 970 mil candidatos compareceram às provas.

Os dois editais do concurso dos Correios foram elaborados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Para o cargo de carteiro, que exige nível médio completo, são oferecidos salários iniciais de R$ 2.429,26. Já as oportunidades para analista de Correios exigem formação superior na área específica e oferecem salários iniciais de R$ 6.872,48. As especialidades incluem advocacia, análise de sistemas, arquitetura, arquivologia, serviço social e engenharia.

Os funcionários selecionados terão direito a benefícios como vale-alimentação/refeição no valor aproximado de R$ 1.400, além de vale-transporte, auxílio-creche e opção de adesão a plano de saúde. As vagas estão distribuídas por todo o Brasil e no Distrito Federal. Ademais, conforme as políticas inclusivas da estatal, 30% das vagas são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas e 10% para pessoas com deficiência.

As provas objetivas consistirão em 50 questões de múltipla escolha. Além disso, candidatos aos cargos de nível superior deverão elaborar uma redação. Informações adicionais sobre os conteúdos programáticos e características da banca examinadora IBFC podem ser consultadas nos editais disponíveis online.