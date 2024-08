Inscrições abertas para Programa “Por Dentro do Crea-SP: Estágio visita

A possibilidade de conhecer de perto o maior Conselho de profissionais do Brasil. Essa é a oportunidade que se apresenta com mais uma edição do programa “Por Dentro do Crea-SP”. Estudantes de graduação, pós-graduação e recém-formados nos cursos das Engenharias, Agronomia, Geociências, Design de Interiores e Tecnólogos já podem se inscrever para participar da terceira etapa do programa de estágio visita do Conselho. As vagas são limitadas e o prazo é até 1º de setembro. As inscrições podem ser feitas aqui.

Serão 90 selecionados para conhecer de perto, durante quatro dias, as unidades do Crea-SP na capital e região metropolitana, e as funções dentro da autarquia. Entre os dias 16 a 19 de setembro, os participantes aprenderão os procedimentos, regulamentações, as atribuições das profissões e a fiscalização do exercício profissional por meio de palestras, atividades práticas e visitas técnicas. As despesas com hospedagem e alimentação para quem é de fora da capital serão custeadas pelo Crea-SP, conforme o regulamento.

O programa também é uma oportunidade de networking com colegas de outras instituições, cidades e cursos que englobam a área tecnológica. “A procura para viver o estágio visita aumenta a cada edição. Isso é essencial para cumprirmos com o nosso objetivo de aproximar os jovens do Conselho, pois são eles que estarão aqui no futuro”, explica a presidente do Crea-SP, Eng. Lígia Mackey. “É fundamental que eles saibam a importância da autarquia para a valorização profissional e que estaremos os apoiando desde o início de suas carreiras”, complementa.

Confira o cronograma completo:

22/08 – Abertura das inscrições

01/09 – Término das inscrições

02/09 – Etapa de seleção

03/09 – Habilitação dos documentos

05/09 – Divulgação dos selecionados

16 a 19/09 – Estágio Visita

Para saber mais e se inscrever, acesse o site do Estágio Visita.