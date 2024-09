Inscrições abertas para Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas até dia 8 de outubro para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional (Promaips). Voltada a estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), a iniciativa oferece oportunidade de cursar um semestre letivo em instituições de Ensino Superior internacionais, com isenção de taxas acadêmicas. O edital e o link de inscrição estão disponíveis no site: arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos.

“O Promaips busca desenvolver competências e habilidades relacionadas à interculturalidade e aos aspectos socioemocionais dos estudantes, promovendo uma formação integral que assegure uma melhor inserção no mercado de trabalho”, explica a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis Farrero.

Serão distribuídas 120 vagas em diversas instituições internacionais localizadas na Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México e Portugal. Os pré-requisitos incluem estar matriculado em um curso superior de tecnologia na modalidade presencial e contar com Percentual de Progressão de Intercâmbio (PP) entre 20% e 60%.