Inscrições abertas para o vestibular do Ibmec

O Ibmec está com as inscrições abertas para o seu vestibular até o dia 31 de janeiro. A instituição de ensino, que é uma das mais renomadas no Brasil e muito conhecida por seu pioneirismo como escola de negócios, fará a aplicação da sua prova 100% on-line. Com um portfólio de cursos conectados com as principais demandas do mercado, o Ibmec oferta graduações na área de tecnologia (Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência de Dados e Inteligência Artificial); na área de negócios (Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas); em Engenharia (Computação; Software; Civil; Produção; Mecânica); Direito; Relações Internacionais; Publicidade e Propaganda; Arquitetura e Urbanismo. Para saber quais cursos estão disponíveis em cada cidade, basta acessar o site.

Um dos cursos mais demandados é a graduação em Direito, e é importante dizer que o curso de Direito do Ibmec possui o selo OAB Recomenda, nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Ele é conferido apenas às melhores instituições que conseguem manter o padrão de aprovações em sucessivos Exames de Ordem.

A metodologia da instituição tem como grande diferencial colocar o aluno no centro da experiência de aprendizagem, priorizando desde o primeiro semestre o desenvolvimento de habilidades e competências por meio de metodologias ativas, vivências práticas e apresentação de soluções para cases com problemas reais, possibilitando ao estudante a aplicação do conhecimento diariamente.

Cursos que atendem às demandas de mercado

Em Brasília, o Ibmec oferta os cursos de Direito; Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Já no Rio de Janeiro, a instituição vem investindo na expansão dos cursos de tecnologia. Sendo assim, os estudantes têm a opção de um novo curso, o de Engenharia de Software, no campus da Barra. Além dos cursos de Engenharia de Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Em São Paulo, no campus Faria Lima, o novo curso é o de Arquitetura e Urbanismo. Já em Belo Horizonte, o Ibmec oferece também a graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que entrou recentemente na grade.

Tendo em vista as possibilidades que o EaD proporciona ao aluno, o Ibmec oferece também a graduação de Ciências Contábeis em Live. Nessa metodologia, o aluno assiste às aulas de forma online e 100% ao vivo. Além do remoto, todo semestre há uma semana reservada para um encontro presencial em uma das unidades do Ibmec, com atividades práticas.

Desde o primeiro semestre, os alunos podem fazer parte das empresas juniores, que possibilitam o contato com a prática profissional. Também todas as unidades possuem uma equipe especializada para orientá-los no planejamento de suas carreiras, assim como um espaço colaborativo de inovação, o Ibmec Hubs, que estimula o networking e o empreendedorismo por meio da conexão entre empreendedores locais, mentores e startups.

Ainda, os estudantes que escolherem o Ibmec têm a chance de conhecer e vivenciar novas culturas, a partir de jornadas internacionais, que duram de uma semana ou até seis meses: intercâmbios para mais de 50 instituições em 20 países, como Estados Unidos, França e Espanha.

Como é o processo seletivo do Ibmec

O processo seletivo do Ibmec é composto por duas etapas que inclui prova objetiva (questões de português, literatura, inglês, matemática, história e geografia) e redação, que serão aplicadas no dia 02 de fevereiro. O processo seletivo também inclui uma dinâmica em grupo, com cases que utilizam a metodologia Lego Serious Play.

Na atividade, questões como organização, resiliência, solução criativa, flexibilidade, gerenciamento do tempo, trabalho em equipe e prototipação rápida, são alguns dos aspectos avaliados. Uma experiência que serve de apoio aos alunos, já que ao longo de todo o curso, eles irão continuar a exercitar as soft skills, habilidades extremamente valorizadas no contexto atual de mercado.

Serviço

Inscrições: até o dia 31 de janeiro de 2024;

Etapa das dinâmicas: até o dia 01 de fevereiro de 2024;

Prova objetiva e redação: 02 de fevereiro de 2024;

Resultados dos aprovados: 07 de fevereiro de 2024

Período de matrícula: até 10 dias após a aprovação;

Taxa de inscrição: R$ 60,00 (Brasília), R$ 100,00 (Belo Horizonte e Rio de Janeiro), R$ 150,00 (São Paulo);

ENEM e Processos Internacionais: inscrições até o dia 31 de janeiro de 2024; taxa de R$ 60,00; e o prazo de matrícula será até 10 dias após a aprovação;

Informações e inscrições: https://inscricoes.ibmec.br/vestibular