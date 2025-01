Inscrições abertas para o Programa USP 60+ em 2025

A Universidade de São Paulo (USP) dará início, no dia 3 de fevereiro de 2025, ao período de inscrições para o programa USP 60+, uma iniciativa que celebra sua 59ª edição e marca 31 anos de contribuição à educação continuada da população acima de 60 anos. O programa oferece, sem custos, mais de 4.300 vagas em diversas atividades educacionais, que são realizadas tanto na capital quanto nos campi do interior paulista.

Os interessados em participar do programa não necessitam ter qualquer vínculo prévio com a universidade, desde que atendam à faixa etária estipulada. As inscrições variam conforme cada unidade da USP, e o cronograma para as atividades complementares pode ser ajustado ao longo do semestre. Mais informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser acessadas diretamente no site oficial do programa.

O USP 60+ oferece um leque abrangente de mais de 300 atividades em áreas diversas do conhecimento. O coordenador do programa, Dr. Egidio Dórea, enfatiza a relevância dessa iniciativa: “A proposta central do USP 60+ é proporcionar oportunidades de aprendizado contínuo para os idosos, um componente essencial para promover um envelhecimento ativo e saudável”.

Dórea destaca também a importância da intergeracionalidade no processo educativo: “Inovamos ao integrar alunos mais jovens com os participantes do programa, promovendo uma rica troca de experiências dentro das salas de aula”. Ele observa que essa interação não apenas enriquece o ambiente de aprendizado, mas também contribui para a melhoria da saúde mental e social dos participantes, combatendo questões como o isolamento social e a solidão.

Entre as disciplinas regulares oferecidas estão temas como empreendedorismo, história da música, redação publicitária, direito constitucional e programação de computadores. As aulas ocorrem nos campi da USP em Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Enquanto algumas disciplinas podem exigir pré-requisitos específicos, a maioria é acessível a todos os interessados.

Além das aulas teóricas, o programa também inclui uma série de atividades físicas adaptadas para os idosos, como dança sênior, yoga e capoeira. A oferta cultural conta com oficinas teatrais, corais e visitas guiadas ao Museu de Zoologia e ao Parque Ciência e Tecnologia da USP. É importante ressaltar que as inscrições para algumas dessas atividades complementares podem ser realizadas durante todo o semestre.

Fundado em 1994 pela professora Ecléa Bosi, o USP 60+ é uma iniciativa promovida pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da universidade.

Serviço

Acesse aqui a lista completa de atividades do programa USP 60+!