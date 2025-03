Inscrições abertas para o programa de estágio da Ambev

Seu sonho de estagiar na Ambev está ainda mais próximo. As inscrições para o Programa de Estágio da companhia estão abertas, com vagas abertas em Jaguariúna, São Paulo, Campinas, Itaquera, Ribeirão Preto, Diadema, Araçatuba, Piracicaba, Cubatão, Salto, Jundiaí, Guarulhos e Jacareí. A Ambev busca talentos com sede de crescer por meio de projetos relevantes, que geram valor e impactam diretamente o negócio. Para isso, os candidatos devem se identificar com a cultura da companhia e ter interesse em aprender por meio do desenvolvimento de projeto e do contato direto com as lideranças. Os interessados poderão se candidatar até o dia 09 de abril pelo site.

Na inscrição, o estudante poderá escolher a unidade de sua preferência e o mundo Ambev com que mais se identifica: Business ou Supply. O processo seletivo será híbrido e o programa de estágio, presencial. O processo estará aberto para candidatos de todos os cursos de graduação (ensino superior), e o pré-requisito é ter previsão de formatura entre Agosto/2026 e Agosto/2027.

“Ao longo dos nossos 25 anos, aprendemos muito, redesenhamos os nossos processos e buscamos as melhores estratégias para atrair e apoiar os estagiários interessados em trabalhar com a gente. O nosso programa de estágio é uma das principais portas de entrada aqui na Ambev. Hoje, muitos dos nossos diretores começaram como estagiários. São talentos que a companhia descobriu e que tiveram a chance de se desenvolver aqui dentro. Por isso, incentivamos esses estudantes a construírem uma carreira sólida, entregar resultados com excelência e crescer com a gente”, afirma João Vitor Marinho, Diretor de Gente e Desenvolvimento da Ambev.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link, conferir os detalhes do processo seletivo e os benefícios oferecidos no programa.