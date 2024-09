Inscrições abertas para o Hackaton de combate à desinformação sobre mudanças do clima

Com o intuito de colaborar com o enfrentamento à desinformação, com a promoção da integridade da informação, e seguindo uma tradição inaugurada há um ano, vai começar o Hackaton de combate à desinformação sobre mudanças do clima. As inscrições são gratuitas, por equipe, e foram abertas nesta quinta-feira, 12 de setembro. Para participar basta preencher o formulário eletrônico disponível nesta página. O prazo para a inscrição é até 7 de outubro.

O Hackaton é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR) e do Ministério da Educação (MEC). A maratona de programação é uma ação que integra a 21ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que será realizada de 14 a 20 de outubro.

Podem se inscrever no Hackaton equipes formadas por 3 a 5 pessoas, estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e estudantes do ensino médio de instituições de ensino público de todo o Brasil. Deverão compor também as equipes um professor ou uma professora da mesma instituição de ensino.

A primeira etapa do Hackaton será online: consiste no envio de um plano de ação sobre desinformação e mudanças do clima, além da submissão dos documentos listados no Regulamento. A partir dessa etapa, será selecionada uma equipe de cada região do país (cinco, no total), para vir a Brasília e participar presencialmente da etapa final, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de novembro.

Na próxima terça-feira, 17 de setembro, às 16h, será realizada uma live no canal do YouTube do MCTI para tirar dúvidas e contar um pouco mais sobre o funcionamento desta edição do Hackaton.

Além de combater a desinformação, o Hackaton visa estimular os estudantes a refletirem sobre o uso crítico e ético das informações, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que incentiva o desenvolvimento de habilidades tecnológicas de forma crítica e significativa.

SAIBA MAIS



Acesse o Portal do Hackaton neste link Link



Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: [email protected]

ESCOLA + NATUREZA — Outra oportunidade para estimular a criatividade em torno do tema das mudanças climáticas é o Prêmio Criativos Escola + Natureza, iniciativa do Instituto Alana, que vai selecionar projetos protagonizados por adolescentes, com apoio de educadores e familiares, que estejam criando soluções práticas e capazes de transformar a natureza em suas escolas e comunidades.

Podem se inscrever no Prêmio grupos de ao menos dois estudantes com idade entre 13 e 17 anos, que estejam desenvolvendo seus projetos. As inscrições do Criativos Escola + Natureza estão abertas até o dia 3 de dezembro, somente pelo site da premiação.