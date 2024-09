Inscrições abertas para o Festival de Circo SP 2024

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anuncia a abertura das inscrições para o Edital de Seleção de Atrações Circenses que integrarão a programação do Festival de Circo SP 2024, sob a gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte. Artistas e grupos circenses de qualquer município paulista podem se inscrever, sem limite de quantidade de propostas por participante. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23 de setembro de 2024 no site www.editaisapaa.org.br.

O Festival de Circo SP, que tem como objetivo promover e valorizar a arte circense em suas diversas formas, reunindo artistas, grupos, companhias e circos itinerantes de todo o estado, será realizado entre os dias 9 e 17 de novembro, na cidade de São Paulo.