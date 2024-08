Inscrições abertas para o Edital de Intervenções Musicais

O SESI-SP convida grupos vocais e/ou instrumentais, nos formatos solo, duo ou trio, a participar do Edital de Intervenções Musicais para os espaços alternativos do Centro Cultural Fiesp, localizado na Av. Paulista. O edital é destinado à programação musical de 2025. A iniciativa tem como objetivo principal a democratização e o acesso à cultura, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar shows de forma totalmente gratuita. As inscrições estarão abertas do dia 26 de agosto ao dia 20 de outubro de 2024.

Essa iniciativa reforça o compromisso do SESI-SP com a valorização da cultura e a ampliação do acesso a manifestações artísticas, proporcionando ao público experiências de enriquecimento cultural e artístico.

O resultado será divulgado no dia 02 de dezembro de 2024.

Consulte o regulamento

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: [email protected] até as 14h do dia 16 de outubro de 2024.

Serviço:

Inscrições: 26/08/2024 a 20/10/2024

Respostas às dúvidas: até as 14h do dia 16/10/2024

Resultado: 02/12/2024