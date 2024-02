As escolas Sesi de São Bernardo e a unidade Santo André – Santa Terezinha estão com inscrições abertas para o curso gratuito de programação e robótica voltado exclusivamente para alunos da rede pública de ensino, mediante autodeclaração de baixa renda na inscrição online. Estudantes com idade entre 8 e 15 anos podem se cadastrar nas vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição online.

Durante 15 encontros presenciais, de 90 minutos cada, serão ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica. O objetivo é ampliar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de escolas públicas nas seguintes competências: Pensamento científico, crítico e criativo; Pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); Resolução de situação-problema; Cultura Maker e projetos de autoria; e Trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia etc.).

Para o desenvolvimento das atividades práticas, os estudantes vão aprender a manusear um editor de programação por blocos (software Microsoft MakeCode) e criar projetos na placa processadora Micro:bit. Também receberão material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo SESI São Paulo.

Confira as informações referentes as inscrições online dos cursos nas duas escolas:

Escola Sesi São Bernardo

Atenção: esse curso é o módulo 1. No momento, ainda não está disponível o módulo 2.

Endereço: R. Suécia, 900 – Assunção – Portaria 1

Período de inscrições online: até 29 de fevereiro ou enquanto houver vaga

Início das aulas: a partir de 06 de março e consequentemente as demais turmas em seus respectivos dias da semana

Carga horária: o curso será realizado em 15 encontros presenciais de 90 minutos e atividades para serem realizadas em casa, totalizando carga horária de 40 horas.

Público-alvo: estudantes matriculados em escolas públicas ou conveniadas ao Sistema Sesi-SP cuja família comprovadamente não tenha condições financeiras de custear o curso. O curso é 100% gratuito.

Duração do curso: De março até abril

Os interessados devem efetuar inscrição no(s) link(s) de acordo com a faixa etária e horários disponíveis:

T1- KIDS (8 a 11 anos) | Segunda e Quarta-feira, das 10h às 11h30: clique aqui – inscrição online

T2- KIDS (8 a 11 anos) | Segunda e Quarta-feira, das 13h30 às 15h: clique aqui – inscrição online

T3 – KIDS (8 a 11 anos) | Terça e Quinta-feira, das 13h30 às 15h: clique aqui – inscrição online

T4 – KIDS (8 a 11 anos) | Terça e Quinta-feira, das 15h15 às 16h45: clique aqui – inscrição online

T1 – TEENS (12 a 15 anos) | Segunda e Quarta-feira, das 15h15 às 16h45: clique aqui – inscrição online

T2 – TEENS (12 a 15 anos) | Segunda e Quarta-feira, das 17h15 às 18h45: clique aqui – inscrição online

T3 – TEENS (12 a 15 anos) | Terça e Quinta-feira, das 10h às 11h30: clique aqui – inscrição online

T4 – TEENS (12 a 15 anos) | Terça e Quinta-feira, das 17h15 às 18h:45: clique aqui – inscrição online

Atenção: o Sesi não fornecerá refeição e nem transporte. É de responsabilidade dos pais e responsáveis.

Mais informações: 4344-1000 (opção 1) ou ce416@sesisp.org.br

Escola Sesi Santo André – Santa Terezinha

Atenção: esse curso é o módulo 1. No momento, ainda não está disponível o módulo 2.

Endereço: Praça Dr. Armando de Arruda Pereira, 100 – ao lado da estação de trem Prefeito Saladino da CPTM e do Terminal de Ônibus

Período de inscrições online: até 27 de fevereiro ou enquanto houver vaga

Início das aulas: a partir de 04 de março e consequentemente as demais turmas em seus respectivos dias da semana

Carga horária: o curso será realizado em 15 encontros presenciais de 90 minutos e atividades para serem realizadas em casa, totalizando carga horária de 40 horas.

Público-alvo: estudantes matriculados em escolas públicas ou conveniadas ao Sistema Sesi-SP cuja família comprovadamente não tenha condições financeiras de custear o curso. O curso é 100% gratuito.

Duração do curso: De março até junho

Os interessados devem efetuar inscrição no(s) link(s) de acordo com a faixa etária e horários disponíveis:

T1- KIDS (8 a 11 anos) | Segunda-feira, das 8h15 às 09h45: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 04/03/2024

Conclusão do curso: 10/06/2024

T2- KIDS (8 a 11 anos) | Segunda-feira, das 10h às 11h30: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 04/03/2024

Conclusão do curso: 10/06/2024

T3 – KIDS (8 a 11 anos) | Terça-feira, das 14h30 às 16h: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 05/03/2024

Conclusão do curso: 11/06/2024

T4 – KIDS (8 a 11 anos) | Quarta-feira, das 9h às 10h30: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 06/03/2024

Conclusão do curso: 12/06/2024

T5 – KIDS (8 a 11 anos) | Quinta-feira, das 9h às 10h30: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 07/03/2024

Conclusão do curso: 13/06/2024

T6 – KIDS (8 a 11 anos) | Sexta-feira, das 10h às 11h30: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 08/03/2024

Conclusão do curso: 14/06/2024

T7 – KIDS (8 a 11 anos) | Sexta-feira, das 14h30 às 16h: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 08/03/2024

Conclusão do curso: 14/06/2024

T1 – TEENS (12 a 15 anos) | Segunda-feira, das 14h30 às 16h: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 04/03/2024

Conclusão do curso: 10/06/2024

T2 – TEENS (12 a 15 anos) | Terça-feira, das 8h15 às 9h45: clique aqui – inscrição online

Início das aulas:04/03/2024

Conclusão do curso: 10/06/2024

T3 – TEENS (12 a 15 anos) | Terça-feira, das 10h às 11h30: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 04/03/2024

Conclusão do curso: 10/06/2024

T4 – TEENS (12 a 15 anos) | Quarta-feira, das 14h30 às 16h: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 06/03/2024

Conclusão do curso: 12/06/2024

T5 – TEENS (12 a 15 anos) | Quinta-feira, das 13h30 às 15h: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 07/03/2024

Conclusão do curso: 13/06/2024

T6 – TEENS (12 a 15 anos) | Quinta-feira, das 15h15 às 16h45: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 07/03/2024

Conclusão do curso: 13/06/2024

T7 – TEENS (12 a 15 anos) | Sexta-feira, das 08h15 às 9h45: clique aqui – inscrição online

Início das aulas: 08/03/2024

Conclusão do curso: 14/06/2024

Atenção: o Sesi não fornecerá refeição e nem transporte. É de responsabilidade dos pais e responsáveis.