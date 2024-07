Inscrições abertas para o curso gratuito de Mestre de Obras em Mogi das Cruzes e região

Estão abertas até 17 de julho as inscrições gratuitas para o Curso de Especialização Profissional Mestre de Obras do Senai-SP em Mogi das Cruzes e região. A iniciativa, que é uma parceria com o SindusCon-SP e o Senai-SP voltada para as empresas associadas, conta com aulas das 19 horas às 22 horas, de 18 de julho até 20 de dezembro de 2024 no SENAI Mogi das Cruzes – “Nami Jafet”: Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 353 – Centro – Mogi das Cruzes/SP.

O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à supervisão das etapas de execução em canteiro de obras e participação na execução do planejamento da obra, criando condições para garantir a qualidade, a segurança no trabalho e a preservação ambiental.

Os candidatos devem ter concluído o Ensino Fundamental; ter, no mínimo, 18 anos; comprovar experiência de pelo menos 5 anos como profissional de uma ou mais áreas relacionadas a construção civil: instalador hidráulico, armador de ferros, carpinteiro de formas, carpinteiro de estruturas de telhado, Assentador de Revestimento Cerâmico ou Construtor de Alvenaria ou, ainda, experiência profissional em comando de equipes de trabalhadores da área da construção civil.

Entre os temas que serão abordados no currículo do curso estão: Sistemas de Medidas e Representações Gráficas, Processos Construtivos, Administração de Pessoas no Canteiro de Obras, Supervisão dos Processos Construtivos e Planejamento dos Processos Construtivos.

As inscrições gratuitas devem ser feitas com André Paes: apaes@sindusconsp.com.br (11) 3334-5703.