Inscrições abertas para o 14º Rally Barretos

A cidade de Barretos (SP) volta a ser palco da abertura de mais uma temporada dos campeonatos Brasileiro de Rally Baja (motos e UTV’s) e Rally Cross-Country (carros). Um clássico do rali nacional, o Rally Barretos alcança a 14ª edição e acontece de 01 a 03 de março. As inscrições podem ser feitas pelo site www.rallymakers.com.br.

O parque de apoio das equipes será no Parque do Peão que, anualmente, recebe a Festa do Peão – tradicional festa boiadeira que atrai milhares de pessoas e atrações nacionais e internacionais. O público poderá acompanhar o Rally Barretos de perto, com a chance de ver as máquinas em ação no Prólogo – tomada de tempo que define a ordem de largada da primeira etapa – e no Super Prime – disputa extra entre os melhores classificados do dia, ambos no sábado (02).

O desafio

“A previsão é que tenhamos um percurso de aproximadamente 150km em cada dia de disputa, entre trecho cronometrado e deslocamentos”, é o que diz o diretor geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio. “O Rally Barretos é um clássico no calendário off-road e estamos preparando uma edição para testar mais uma vez ao máximo os participantes e suas máquinas, à altura de toda essa tradição”, completa.

A ansiedade para o 14º Rally Barretos é muito grande, afinal, será o primeiro desafio de 2024 em terras brasileiras, depois da presença de vários brasileiros no Dakar, na Arábia Saudita, e no SARR, na Argentina.