Inscrições abertas para mesa-redonda virtual da Semana de Planejamento

A Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para as atividades online da 15ª edição da Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP) das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), que serão realizadas na próxima quinta-feira (1º de agosto).

Neste ano, o evento aborda o tema Inteligência artificial (IA): aplicações educacionais e do mercado de trabalho e implicações legais. Diretores, coordenadores e professores das Fatecs, além do público externo, podem se inscrever gratuitamente pelo site, até a data do evento.

“A cada semestre procuramos trazer para a SPAP temas que mantenham nossa comunidade acadêmica atualizada, possibilitando que professores preparem os alunos das Fatecs para os desafios apresentados pela sociedade e pelo mercado de trabalho contemporâneos”, explica o coordenador de Ensino Superior de Graduação, Rafael Ferreira Alves.

Participam da cerimônia de abertura online a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá; a vice-diretora-superintendente, Emilena Lorenzon Bianco; o coordenador da Cesu, Rafael Ferreira Alves; e o diretor do Departamento Acadêmico Pedagógico da Cesu, André Luiz Braun Galvão; entre outros representantes da instituição e convidados.

Com mediação da professora da Fatec Ipiranga, Ana Claudia Tiessi, a mesa-redonda virtual de abertura vai abordar o tema principal do evento, com a participação do professor da Fatec Ourinhos, Alex Marino; da líder de dados da NeuralMed, Jéssica Santos; e do advogado e professor Rony Vainzof.

Na sexta-feira e no sábado (2 e 3 de agosto), a SPAP continua internamente em cada Fatec. Entre as atividades desenvolvidas presencialmente estão reuniões de diretores com equipe de coordenadores, professores e servidores, além de palestras, workshops, oficinas e capacitações diversas.

Serviço

Abertura da 15ª Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico

Local: online

Data: 1º de agosto

Horário: 9 horas

Inscrições: até a data do evento, pelo site