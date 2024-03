Inscrições abertas para expositores e vendedores de carros antigos participarem do EBAA 2024

A partir desta sexta-feira, 15 de março, expositores e vendedores de carros antigos podem inscrever seus modelos no 9º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA), maior encontro de automóveis clássicos da América Latina. O evento, que é gratuito para o público pedestre em geral, vai acontecer na semana do feriado de Corpus Christi (30 de maio a 2 de junho) em Águas de Lindoia (SP).

As inscrições para exposição e venda serão feitas exclusivamente no site do Encontro, que pode ser acessado no link https://www.encontroaguasdelindoia.com.br/ebaa2024. Só poderão ser inscritos os veículos que tenham 30 anos ou mais. Vale ressaltar que os veículos fabricados entre os anos 1980 e 1994 só poderão ser inscritos se tiverem placa preta.

Na edição de 2023, o encontro atraiu mais de 500 mil visitantes nos 4 dias do evento e 1,7 mil colecionadores de carros antigos (1 mil expositores e 700 vendedores). Realizado desde 2014 por Mingo Abonante e Junior Abonante, proprietários da Relicário Autos Antigos, em parceria com a BJ Eventos e Secretaria de Turismo de Águas de Lindoia, o EBAA se tornou um evento tradicional da cidade. Além da exposição e venda de autos antigos, as atrações do Encontro incluem feira de peças, shows musicais e feira gastronômica.

O Encontro

Além de toda infraestrutura já conhecida, a nona edição do EBAA também terá a tradicional premiação dos modelos que mais se destacarem no evento. “Teremos a tão esperada batalha dos construtores, além da premiação do brilho perfeito, leilões, sem contar a presença de lendas do automobilismo nacional, shows e apresentações variadas, além da maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina”, diz Junior Abonante, um dos organizadores do evento.

Também faz parte da programação do EBAA a realização do 4º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindoia, em parceria com a empresa Circuito de Leilões.

“Águas de Lindóia já é sinônimo de carros antigos e há anos recebe colecionadores e entusiastas do gênero que vêm de diversas partes do país conferir o evento. Será mais uma vez uma linda festa e já estamos preparando com todo cuidado e carinho para que a edição de 2024 tenha o mesmo brilho ou que seja ainda melhor que nossa última edição”, disse Mingo Abonante, presidente do EBAA. “A cidade de Águas de Lindóia já está se preparando para receber o evento e a maioria dos hotéis da cidade já estão lotados”, reforça Junior.

Serviço

9ª Edição do Encontro de Autos Antigos (EBAA)

Local: Praça Adhemar de Barros (Centro) – Águas de Lindoia (SP)

Data e horário: 30 de maio a 2 de junho, das 8h às 19h

Público: expositores e comerciantes de carros antigos, público em geral