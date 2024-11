Inscrições abertas para escolas de Ensino Médio em SP

As inscrições para as escolas municipais de Ensino Médio da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo estão abertas até o dia 18 de novembro. Os interessados devem acessar um formulário online específico da unidade de ensino desejada para efetuar a inscrição.

A Rede Municipal dispõe de oito Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) que oferecem o Ensino Médio, além da EMEBS Helen Keller. Após a conclusão do processo de rematrícula dos alunos do Ensino Fundamental, as vagas remanescentes estarão disponíveis para novos estudantes.

No caso de o número de candidatos exceder a quantidade de vagas disponíveis, será realizado um sorteio entre os inscritos. Este sorteio ocorrerá no dia 3 de dezembro, em local e horário a serem informados pela própria instituição de ensino.

As seguintes instituições oferecem vagas para o Ensino Médio:

EMEFM Professor Derville Allegretti

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 777, Santana, São Paulo – SP, CEP 02011-000

Endereço: Rua Daniel Bernardo, 105 – São Miguel Paulista, São Paulo – SP, CEP 08010-100

Endereço: Rua Martino Arósio, 81 – Vila Aurora, São Paulo – SP, CEP 05186-150

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 733 – Santana, São Paulo – SP, CEP 02011-000

Av. Menotti Laudísio, 553 – Jardim Cidade Pirituba, São Paulo – SP, CEP 02945-125 Rua dos Navegadores, 91 – Jardim Ângela (Zona Leste), São Paulo – SP, CEP 03985-120 Av. dos Metalúrgicos, 1155 – Cidade Tiradentes, São Paulo – SP, CEP 08471-000

Os interessados devem atentar-se ao prazo e às orientações fornecidas pelas escolas para garantir sua participação no processo seletivo.