Inscrições abertas para cursos de mestrado profissional do CPS

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos de mestrado do Centro Paula Souza (CPS) para ingresso em 2025. São oferecidas até 25 vagas para o mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional e até 25 vagas para o mestrado em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos. Os interessados devem fazer a inscrição até 26 de novembro, pelo site da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do CPS, neste link.

No curso de Educação Profissional, a área de concentração é educação e trabalho, visando à formação de professores e gestores para o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras em instituições de ensino e em organizações do setor produtivo. A formação busca contribuir para a construção de uma educação profissional que não se restrinja ao desenvolvimento de práticas educativas que atendam às demandas do setor produtivo, mas que repense a educação para o trabalho no contexto dos desafios sociais e econômicos contemporâneos.

Já o mestrado em Sistemas Produtivos oferece uma formação voltada para a solução de problemas tecnológicos e pesquisa aplicada. O curso prepara engenheiros, tecnólogos, administradores e outros profissionais para atuar na inovação e no desenvolvimento de projetos e processos com foco na melhoria da gestão e da eficiência nos sistemas produtivos.

Ambas as formações visam formar líderes que integrem inovação e pesquisa, seja no meio educacional ou no setor produtivo, ampliando o impacto de suas práticas na sociedade.

Os detalhes sobre o processo de seleção e os editais estão disponíveis na internet.