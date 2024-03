Inscrições abertas para curso gratuito de “Elaboração de Projetos Culturais” com foco no Proac

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com inscrições abertas para o curso gratuito de “Elaboração de Projetos Culturais”, direcionado para quem deseja participar do ProAC (Programa de Ação Cultural). A capacitação é indicada para artistas, produtores, gestores culturais e todos interessados no mundo da cultura.

O objetivo é ensinar os principais fundamentos para elaborar e formatar projetos culturais, utilizando o ProAC como referência. Serão apresentados exemplos práticos para auxiliar no entendimento das modalidades ICMS e Editais.

“Qualificar o setor cultural é uma demanda recorrente na Secretaria de Cultura. Em parceria com a Unidade de Formação, organizamos essa oficina com o objetivo de preparar os fazedores de cultura, fornecendo-lhes compreensão sobre o funcionamento do ProAC Editais e ICMS, capacitando-os para submeter seus projetos”, ressalta Liana Crocco, coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura da Secretaria.

Sob a coordenação de Eva Laurenti e Junior Cecon, as aulas são on-line (plataforma Zoom). Para se inscrever, acesse este link.

Conheça os horários, turmas e os profissionais:

Turma C: 1, 3, 5 e 8 de abril – segundas, quarta e sexta-feiras

18h30 às 20h30 – com Junior Cecon

Inscrições aqui

Turma D: 4, 11, 18 e 25 de abril – quintas-feiras

18h30 às 20h30 – com Eva Laurenti

Inscrições aqui

Turma E: 6, 13 e 20 de abril – sábados

9h30 às 12h10 – com Eva Laurenti

Inscrições aqui

Turma F: 9, 11, 16 e 18 de abril – terças e quintas-feiras

9h às 11h – com Eva Laurenti

Inscrições aqui

Turma G: 17, 19 e 24 de abril – quartas e sexta-feiras

9h30 às 12h10 – com Júnior Cecon

Inscrições aqui

Turma H: 17, 19 e 24 de abril – quartas e sexta-feiras

18h30 às 21h10 – com Junior Cecon

Inscrições aqui

Profissionais

Eva Laurenti é formada em Comunicação Social pela Unesp, com pós-graduação em Produção Executiva em Cinema e Televisão pela Fundação Getúlio Vargas e Administração em Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuando há mais de 15 anos no mercado cultural, com ênfase no audiovisual, foi assessora técnica na Agência Nacional do Cinema e na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Foi coordenadora de coprodução e Políticas Públicas da Fundação Padre Anchieta – TV Cultura e atualmente é consultora de diversas produtoras independentes. Atua na formatação e gestão de projetos culturais nos diversos mecanismos de incentivos fiscais e editais públicos e privados, incluindo o FSA – Fundo Setorial do Audiovisual. Foi parecerista do Ministério da Cultura e assessora de projetos incentivados da Fundação Bienal de São Paulo. No universo acadêmico é docente do curso de pós-graduação em Produção Audiovisual – Projeto e Negócio do SENAC e Consultora e docente do projeto de Capacitação a Acesso do Mercado Audiovisual – SEBRAE / APRO.

Junior Cecon é formado em Administração com especialização em Gestão Cultural.Desde 1996 atua no setor cultural, onde desenvolve atividades como idealizador, produtor, coordenador e diretor executivo para projetos culturais na área das artes cênicas, nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Bahia. Também atua na área de formação tendo desenvolvido trabalhos junto ao Programa de Capacitação em Gestão Cultural e Empreendimentos Criativos – MinC/SENAC-DF e do Programa de Capacitação de Gestores Culturais do Centro-Oeste MinC/UnB, além de ministrar oficinas de Produção Cultural. Já participou de intercâmbios internacionais visando a internacionalização da cultura brasileira, como o Micsul 2016 (Bogotá-Colômbia); Santiago a Mil 2015 (Santiago-Chile); 4º Kugoma (2013 – Maputo/Moçambique) e Platform 11+ (2010 – Lisboa/Portugal).