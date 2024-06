Inscrições abertas para alunos especiais dos programas de Pós-Graduação

Está aberto o processo seletivo para alunos especiais nos programas de mestrado da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula Souza (CPS). Enquadram-se na categoria estudantes matriculados apenas em disciplinas isoladas dos cursos, sem vínculo aos programas que conduzem ao título de mestre.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 19 de junho de 2024. O processo seletivo contará com entrevistas presenciais na sede da Unidade de Pós-Graduação do CPS, no bairro Bom Retiro, na Capital, no período de 1º a 5 de julho de 2024. As aulas terão início na semana de 6 a 8 de agosto de 2024. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site pos.cps.sp.gov.br/seletivo/seja-um-aluno-especial.

Requisitos

Possuir diploma de curso de graduação, devidamente registrado ou revalidado, em áreas afins dos programas de pós-graduação (stricto sensu).

Não serão aceitos certificados provisórios ou declarações de conclusão.

Não serão aceitos diplomas emitidos no exterior sem a revalidação por universidade pública brasileira na forma da Lei.

Possuir currículo lattes atualizado (Anexo 1 do Edital).

Carta de intenção com justificativa para cursar disciplina como aluno especial (Anexo 2 do edital).

Os alunos especiais deverão se submeter às mesmas condições de frequência e aproveitamento dos alunos regulares e farão jus a uma declaração de aprovação em disciplinas. Confira edital