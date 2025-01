Inscrições abertas para a edição de 2025 da Global Game Jam

Estão abertas as inscrições para a edição de 2025 da Global Game Jam (GGJ). Estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, desenvolvedores de games e demais interessados podem se inscrever gratuitamente até o último dia do evento, que ocorre entre 20 e 26 de janeiro.

A GGJ é realizada simultaneamente em cerca de 60 países. Assim como no ano passado, o evento terá entre as sedes brasileiras as Fatecs São Caetano do Sul, Carapicuíba e Baixada Santista (localizada em Santos). Nas três unidades, a GGJ ocorre de forma híbrida, com atividades presenciais e online – confira a programação nos links abaixo.

Durante os sete dias de evento, os participantes – chamados de jammers – são convidados a desenvolver jogos, digitais ou não, a partir de um tema revelado na abertura da GGJ. Para se inscrever para participar das atividades nas Fatecs, é necessário acessar os links abaixo e seguir as instruções.

“Iniciantes, estudantes, profissionais, todo mundo que gosta de desenvolver jogos pode participar”, convida o coordenador do curso de Jogos Digitais da Fatec São Caetano do Sul, Alan Carvalho. “Trata-se da maior jam não competitiva de criação de games do mundo.”

Serviço

Global Game Jam

Data: de 20 a 26 de janeiro

Inscrições e informações: pelas páginas da Fatec São Caetano do Sul, Fatec Carapicuíba e Fatec Baixada Santista, até 26 de janeiro