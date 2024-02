Inscrições abertas para a Copa Diadema de Futsal

As inscrições para a 20ª Edição da Copa Diadema de Futsal, a mais tradicional competição da modalidade no município, acontecem de 21 de fevereiro a 6 de março apenas pelo endereço eletrônico linktr.ee/seldiadema. Podem se inscrever times masculinos e femininos, sediados na cidade e com no mínimo 18 atletas.

Em 2023, o número de times que se inscreveram para participar da competição foi recorde: 64 equipes masculinas. Também se inscreveram, em 2023, seis equipes femininas. No total, cerca de 1.260 atletas participaram da disputa. A Copa reúne times de bairro, escolas, empresas e comércios, de todas as regiões da cidade.

Os campeões do ano passado foram o American Soccer, entre os homens, e a equipe Favela da Torre, entre as mulheres.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, são esperados números semelhantes de inscrições de equipes masculinas e femininas.

A Copa acontece entre março a junho – as datas exatas ainda serão determinadas – e os jogos vão ocorrer aos sábados e domingos, nos ginásios poliesportivos Mané Garrincha, Ivanderlei Pereira, Vila Conceição e João do Pulo