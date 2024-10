Inscrições abertas para a 3ª Caminhada Sênior do CRI de Ribeirão Pires

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro de Referência do Idoso (CRI) de Ribeirão Pires promove a Caminhada Sênior, que acontece no próximo dia 10 de novembro, a partir das 7 horas, no entorno do Complexo Ayrton Senna (localizado à Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy). O valor da inscrição é R$ 70 e dá direito à um kit com camiseta e squeeze.

Aberto ao público em geral, a 3ª Caminhada Sênior do CRI tem como proposta ser uma atividade física suave e, ao mesmo tempo, aproximar pessoas com um objetivo em comum: a saúde física e mental. Toda verba obtida com o evento será revertida para o custeio da entidade.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da entidade (Rua Alferes Botacin, 171 – Núcleo colonial) ou pelo telefone (11) 4828-7065.

Histórico – O Centro de Referência do Idoso de Ribeirão Pires é uma Organização Social sem fins lucrativos, fundado em 1999, visando à assistência ao idoso no que se refere ao desenvolvimento de atividades que promovam o bem-estar físico e psicossocial baseados nos princípios da legalidade, moralidade e equidade de gêneros.

Como Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, o CRI possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários, fortalecendo as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, conforme preconizado pelo Sistema Único de Assistência Social e Estatuto do Idoso.

O Centro de Referência do Idoso de Ribeirão Pires conta com, aproximadamente, 500 idosos – com idades entre 50 e 80 anos – matriculados em atividades físicas (ginástica, yoga, alongamento), culturais (dança de salão e cigana, violão, teatro, cantoterapia e coral), de lazer e manuais (dominó, artesanato em geral, patchwork, pintura em tecido, bordado, tricô e crochê); atendimento psicossocial (treino cognitivo) e de inclusão digital (informática e smartphone).