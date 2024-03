Inscrições abertas para 2 ª Corrida e Caminhada de Nossa Senhora do Pilar

Estão abertas as inscrições para a 2 ª Corrida e Caminhada de Nossa Senhora do Pilar. Os interessados podem fazer a inscrição no link: https://acesse.dev/WjH67 – Inscreva Fácil.

A prova que acontecerá no dia 28 de abril, às 7h, prevê caminhada de 4 km e corrida de 8 km. O evento, em homenagem à Nossa Senhora do Pilar, celebrado no dia 1º de maio, terá a largada na própria capela, localizada na Rua Alecrim, 1- Pilar Velho, às 7h.

A atividade esportiva é organizada pela Equipe FMA – Os Caveiras, Paróquia Santa Luzia e conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 99927-9459