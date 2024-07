Inscrições abertas: Curso de Energias Renováveis

Curso 100% GRATUITO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA UFABC. O curso é presencial, no sábado (integral) e mais 3h durante a semana (manhã, tarde ou noite). Os alunos recebem auxílio de R$ 300 mensais. É preciso morar em alguma cidade do ABCDMRR e ter idade máxima de 29 anos. Dúvidas sobre o curso e inscrições podem ser esclarecidas no horário comercial no WhatsApp (somente texto), no número 11996363222.

São 200 horas, de Julho a Dezembro. O aluno precisa ter Ensino Médio completo ou estar cursando Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, ter renda familiar de até R$ 1.412,00 por pessoa. O formando terá qualificação para atuar como Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis ou Instalador de Sistemas de Energias Renováveis, com rendimentos que dependem do porte da empresa (salário que varia entre R$ 1.500 mil a R$ 3 mil ). Dependendo de fatores como grau de conhecimento do profissional, certificações, tempo de experiência na área, os ganhos podem chegar a mais de R$ 5.000,00