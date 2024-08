Inscrições abertas até 30/08 para a 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de SP

Foram prorrogadas até o dia 30 de agosto as inscrições para a 1ª. Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo (rodas de samba, terreiros de samba e escolas de samba). O concurso vai selecionar 12 sambas inéditos (não gravados/não registrados), sob a curadoria do sambista Thobias da Vai Vai, que serão apresentados ao público na 1ª. Bienal do Samba SP, evento que ocorrerá em novembro, como parte do calendário de comemorações do mês da Consciência Negra, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares e realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e apoiadores. As canções inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora de renome no cenário do samba e as três primeiras classificadas – além da produção, arranjo, apresentação na bienal e gravação – também receberão premiação em dinheiro: 6 mil, 4 mil e 3 mil respectivamente.

“O nosso objetivo é incentivar, cada vez mais, a criação de sambas nas comunidades de rodas de samba, terreiros de samba e escolas de samba, estimulando o talento dos músicos e buscando o resgate e a manutenção desse gênero musical, com seus valores e tradições”, define Thobias da Vai-Vai.

As inscrições são gratuitas e se encerram no dia 30 de agosto. O link de acesso ao regulamento e formulário está disponível nas redes sociais da

1ª Bienal do Samba SP, nos perfis do Instagram (@bienaldosambasp) e Facebook (1ª.Bienal do Samba SP), onde também há um vídeo do YouTube esclarecendo as principais dúvidas para se inscrever. A divulgação do resultado será no dia 13 de setembro.

Mais informações pelo email [email protected]

A 1ª.Bienal do Samba SP vai acontecer no Centro Cultural São Paulo (CCSP- Rua Vergueiro, 1000- Metrô Vergueiro, linha Azul) durante todo o mês de novembro de 2024. Na programação, além da mostra dos sambas inéditos premiados, será realizado o 2º. Congresso do Samba- Unisamba/Faculdade Zumbi dos Palmares; rodas de conversa com nomes importantes do samba; shows de sambistas paulistas; e exposição de fotos e artefatos do cenário do samba e do carnaval de São Paulo.

O evento conta com a direção geral de Angélica Tobias, da Angel Artes Produções Culturais e Artísticas, a coordenação da ASTEC (Associação dos Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba do Estado de São Paulo) e realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

