Insane Sound reuniu apaixonados por som automotivo e carros rebaixados no Parque do Peão

Foram dois dias de atrações totalmente dedicadas ao público apaixonado por som automotivo, carros rebaixados e tuning no Parque do Peão. A 9ª edição do Insane Sound aconteceu no último final de semana (19 e 20/10) com público vindo de diferentes partes do País para assistir às apresentações e competições dos principais caminhões e carretas de som; além de um verdadeiro desfile de tuning e carros rebaixados. O evento também recebeu lançamentos e novidades das principais marcas do setor.

“Mesmo com alguns momentos de chuva, o evento foi extremamente positivo e o público superou nossas expectativas. Inclusive, foi maior em relação à edição anterior”, destacou Hussein Gemha Junior, presidente de Os Independentes.

Entre os destaques da edição estavam os poderosos caminhões Nervoso, Quebra Tudo, Costa Telles, Ignorant Insuportável, Frankenstein, Carreta do Tenebroso, Trucadona Branca de Neve, Psicopata, Caminhão do Piseiro, Street, Megatron, Carreta Cuiabá Motos, e o famoso Paredão Sem Juízo. No setor de som automotivo, as gigantes Stetsom, Triton, Taramps, Eros, e Usina/Spark marcaram presença, reforçando o evento como um dos maiores do segmento no Brasil.

Thais Ministro

“Foi muito bonito ver o Parque do Peão lotado em mais um evento de sucesso. O mais gratificante foi observar um público tão diversificado, de todas as faixas etárias, e famílias inteiras curtindo o Insane Sound. Agora já começamos a pensar na edição de 2025, quando o evento completará 10 anos”, continuou Hussein.

O dirigente confirmou que uma programação especial fará parte da edição da primeira década do evento.

O Insane Sound contou ainda com uma Feira Comercial, Praça de Alimentação e áreas de descanso, oferecendo total infraestrutura para o público e participantes. O Insane Sound, organizado por Os Independentes, já se consolidou como um dos principais eventos do segmento no país.