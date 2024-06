INOVAFEI premiará trabalhos acadêmicos

A partir do dia 19 de junho, às 18h30, acontece o INOVAFEI, evento promovido pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), no Campus SBC, que reconhece e premia os Trabalhos de Conclusão de Curso mais inovadores dos cursos de graduação da instituição, incluindo Administração, Ciência da Computação e Engenharias (Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia de Automação e Controle, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Civil e Engenharia de Robôs – a primeira e única o Brasil).

O evento acontece tradicionalmente em três etapas: no dia 19 de junho, ocorre a exposição dos trabalhos de todos os cursos da FEI, exceto os de Engenharia Mecânica. No dia 20 de junho, ocorre especificamente a exposição dos trabalhos do curso da Engenharia Mecânica. Logo na sequência, no dia 26 de junho, o INOVAFEI encerra seu calendário com a Cerimônia de Premiação, que reconhecerá os melhores projetos apresentados. O evento será todo concentrado na Sala de Estudos, localizada no 1º andar do Prédio A, no Campus FEI de São Bernardo do Campo.

Parceria da FEI com a Ford Brasil

Novidade para o evento, em parceria com o Departamento de Engenharia Mecânica da FEI, a Ford Brasil trará a exposição do novo modelo Mustang GT 2024, um dos carros esportivos mais desejados no mundo, que traz consigo a evolução de design e tecnologia automotiva, que acrescenta elementos inovadores e a exclusividade da marca. De acordo com informações oficiais divulgadas pela montadora, o novo Mustang GT 2024 também apresenta um motor Coyote V8.50L, em sua quarta geração, sendo capaz de produzir 488 cv de potência de 564 Nm de torque. A exibição do modelo ocorrerá durante a realização do INOVAFEI, ocasião que também estará aberta a todo o público.

Histórico de Inovação

Na última edição do INOVAFEI, realizada em dezembro de 2023 (fechamento do semestre), o projeto vencedor do 1º lugar da categoria de inovação foi do curso de Engenharia Civil. Para a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, os alunos desenvolveram uma solução para o sistema de segurança do Aeroporto de Congonhas. O estudo avaliou a implantação do EMAS (Engineered Material Arresting System) para diminuir os riscos de acidentes.

Para chegar ao resultado do projeto “Implantação do EMAS no Aeroporto de Congonhas: uma abordagem de risco aeronáutico”, os seis alunos usaram o sofware R Sara para fazer análises quantitativas. “Na Engenharia Civil temos a parte de análise qualitativa, mas não temos a parte de análise quantitativa do risco, e foi isso que abordamos em nosso trabalho”, explica Luiz Eduardo Pereira de Souza, um dos estudantes integrantes do grupo.

“Eu realmente não esperava, mas este prêmio é muito importante tanto para nossa carreira profissional quanto educacional, porque nos empenhamos muito”, destaca Luiz. Além dele, também fizeram parte do grupo vencedor os alunos Adenis Rocha Sousa, Bianca Tyemi Oshiro, Leonardo Granado Rodrigues, Matheus Berbet Sanches e Pedro Gonçalves Carletti.

Em histórico, o sistema EMAS começou a ser implantado na cabeceira da pista 17R do Aeroporto de Congonhas em 2021 e terminou em 2022. A obra foi feita por meio do Ministério da Infraestrutura e da Infraero e consiste na instalação de blocos de material especial que se deformam quando uma aeronave ultrapassa o limite da pista, fazendo o avião desacelerar. A tecnologia é comum em aeroportos dos Estados Unidos e da Europa, mas é a primeira vez que é utilizada na América Latina.

SERVIÇO

INOVAFEI 1º SEMESTRE 2024

19 de junho: exposição dos TCCs de Administração, Ciência da Computação e Engenharias Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Automação e Controle, Engenharia de Materiais, Engenharia Química e Engenharia de Robôs.

20 de junho: exposição dos TCCs da Engenharia Mecânica

26 de junho: Cerimônia de Premiação

Horário: às 18h30

Local: Campus FEI SBC – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção, São Bernardo do Campo – SP – Entrada e estacionamento gratuitos.