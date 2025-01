Inovador carrinho-robô auxilia na alimentação de cães de rua em São Gonçalo

Um inovador carrinho-robô está proporcionando alegria aos cães de rua em São Gonçalo, município situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Conhecido popularmente como “carrinho black”, este dispositivo é responsável por distribuir ração e água para os animais abandonados, e sua iniciativa tem conquistado a internet, acumulando mais de 60 milhões de visualizações nas redes sociais.

A criação do carrinho é atribuída a Klayton Lopes, um jovem criador de conteúdo digital de 27 anos, que desenvolveu a engenhoca durante o período crítico da pandemia. Lopes revelou que a ideia inicial surgiu da necessidade de realizar compras sem sair de casa. “Comecei utilizando-o para ir à padaria e mercearia do meu bairro. Com o tempo, percebi a possibilidade de transformar essa invenção em uma ação filantrópica voltada para ajudar os cães de rua“, compartilhou ele.

Ao modificar um carrinho de controle remoto, Lopes conseguiu implementar uma solução prática que não só atende às necessidades alimentares dos animais, mas também traz visibilidade à causa da proteção animal na região. O projeto destaca-se não apenas pela sua funcionalidade, mas também pelo impacto social que gera, despertando a empatia da comunidade.

A iniciativa de Klayton Lopes representa um exemplo inspirador de como a tecnologia pode ser utilizada para promover o bem-estar animal, refletindo uma crescente conscientização sobre as condições dos cães abandonados em áreas urbanas.