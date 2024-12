Inovação e Sustentabilidade no Setor Rodoviário

Em meio às tecnologias que ganham espaço nas etapas de desenvolvimento de novos veículos, uma das ferramentas mais importantes nesse processo são as de simulações virtuais. No caso da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a equipe de engenharia, por meio de softwares avançados, tem a possibilidade de calcular a durabilidade dos componentes de forma mais rápida e eficiente, proporcionando redução de cerca de 70% no tempo de análise. Aplicada na fase de pré-desenvolvimento, a simulação de durabilidade virtual é um processo computacional utilizado para prever o desempenho estrutural e funcional de um veículo ao longo do tempo e antecede a construção de protótipos físicos. “Anos atrás, era preciso montar muitos protótipos e fazer várias medições para identificar os pontos de fragilidade do veículo, tornando o processo mais demorado e caro. Com as simulações virtuais e medições em aplicação crítica, é possível criar ‘gêmeos digitais’ extremamente precisos e submetê-los a várias condições de estresse, como vibração, impacto e fadiga em um ambiente virtual. Assim, podemos reduzir a quantidade de protótipos construídos, gerando economia de tempo, custos e recursos ao identificar falhas potenciais em estágios iniciais de desenvolvimento”, explica Mauro Simões, diretor de Pré-Desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Nos pontos em Pernambuco

Ônibus urbano Mercedes-Benz O 500 (Divulgação)

Em 2024, empresas da Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco, adquiriram 180 chassis de ônibus da Mercedes-Benz. Foram cem unidades vendidas para o Grupo Paulo Chaves, destinadas às suas empresas Metropolitana e Caxangá, e 80 para a MobiBrasil. O Grupo Paulo Chaves, com matriz em Recife, reafirmou preferência pelo chassi de ônibus urbano Mercedes-Benz OF 1721 para ampliação da frota, passando 60 para a Metropolitana e 40 para a Caxangá. Todos são equipados com carrocerias da Marcopolo. Já o Grupo MobiBrasil adquiriu os chassis da Mercedes-Benz modelos OF 1726 com motor frontal para linhas alimentadoras e O 500 MA Articulado de piso alto, todos com carroceria Caio. “Os ônibus Mercedes-Benz com tecnologia BlueTec 6, que reduzem as emissões de óxidos de nitrogênio e de material particulado, atendendo à legislação Proconve P8 (Euro 6), contribuem para a melhoria da qualidade do ar e a proteção ambiental”, afirma Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Negócios rodoviários no Sul

Ônibus rodoviários Marcopolo Paradiso G8 1800 DD, Paradiso G8 1200 e Viaggio 800 (Divulgação)

A Viação União Santa Cruz, com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, renovou a sua frota com 18 ônibus rodoviários da Marcopolo. Os veículos, dos modelos Paradiso G8 1800 DD, Paradiso G8 1200 e Viaggio 800 serão utilizados em linhas regulares no Estado e em viagens de turismo. Os novos ônibus têm diferentes configurações e tamanhos, mas todos são equipados com sistema de ar-condicionado, poltronas semileito, com tomadas USB reversível, porta-copos, sistema de áudio e vídeo e monitores. São quatro Paradiso G8 1800 DD, quatro Paradiso G8 1200 e dez Viaggio 800. Os veículos têm ainda parede de separação total, cortinas, porta-pacotes, itinerário eletrônico, bagageiro e preparação para sistema de entretenimento.

Para médios e pesados

Pneu Speedmax RangeMax D (Divulgação)

A Speedmax, marca de pneus de alta performance desenvolvida pelo ecossistema de pneus Cantu Inc., está lançando a linha RangeMax D. Desenvolvido para atender ao mercado de uso urbano em caminhões de cargas médias e pesadas, o novo produto tem a I-Feat Technology, que, segundo a fabricante, garante alta durabilidade e desgaste uniforme da banda de rodagem, e estrutura reforçada para encarar os desafios de avenidas e estradas regionais. Disponibilizado na medida 215/75 R17,5, a linha Speedmax Prime RangeMax D oferece oito anos de garantia e duas recapagens homologadas. De acordo com a Speedmax, a durabilidade do pneu foi aprimorada com a introdução de cintas de conexão entre os blocos, que aumentam a resistência ao desgaste e ao calor. O modelo está disponível no e-commerce da PneuStore (https://www.pneustore.com.br/).