Inovação e Gestão Urbana: temas centrais do Perkons Connect

No próximo dia 11 de julho, São José do Rio Preto, em São Paulo, será o cenário da primeira edição do Perkons Connect, um evento inovador dedicado a explorar como a tecnologia está transformando a gestão urbana. Promovido pela Perkons, empresa pioneira e líder em soluções para fiscalização e gestão no trânsito no Brasil, o evento vai reunir gestores públicos, especialistas e profissionais do setor para debater e apresentar as mais recentes inovações e práticas que estão revolucionando as cidades.

A gestão urbana enfrenta desafios cada vez mais complexos e a inovação tecnológica tem se mostrado uma aliada indispensável na busca por soluções eficientes e sustentáveis. Avanços como inteligência artificial, big data e IoT (Internet das Coisas), estão sendo aplicadas em diversas áreas da administração pública, proporcionando melhorias significativas na mobilidade, segurança, monitoramento ambiental e qualidade de vida dos cidadãos.

O Perkons Connect foi idealizado para fomentar a troca de conhecimentos e experiências sobre essas outras tecnologias e como elas podem ser integradas na gestão das cidades. O evento contará com a presença de especialistas renomados, como Julyver Modesto, reconhecido por seu amplo conhecimento em legislação de trânsito, e Rosangela Battistella, superintendente de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, eleita a cidade mais inteligente do mundo segundo o World Smart City Awards, prêmio concedido pela Fira Barcelona, na Espanha. Ambos trarão insights valiosos sobre as melhores práticas e tendências, destacando o papel dessas na gestão e fiscalização do trânsito.

“Nosso objetivo com o Perkons Connect é criar um fórum permanente de discussão sobre gestão urbana e segurança no trânsito, trazendo a inovação tecnológica para o centro do debate. Queremos levar essa iniciativa para todas as regiões do país, promovendo um trânsito mais humano e seguro para todos”, afirma Régis Nishimoto, diretor da Perkons.

Durante o evento, serão apresentados casos de sucesso e novas ferramentas tecnológicas que estão sendo implementadas para melhorar a administração das cidades. Os participantes terão a oportunidade de conhecer soluções inovadoras que estão sendo utilizadas para otimizar o tráfego, reduzir sinistros, monitorar poluição sonora e aumentar a eficiência dos serviços públicos.