Inovação: Como a Desenvolve SP está apoiando a revolução sustentável e tecnológica em São Paulo

No cenário global atual, a sustentabilidade e a inovação se tornaram pilares essenciais para o desenvolvimento econômico. No Brasil, instituições financeiras têm desempenhado um papel crucial ao oferecer crédito direcionado a projetos que promovem práticas sustentáveis e avanços tecnológicos.

A Desenvolve SP se destaca nesse contexto, participando como ator fundamental na transformação de democratizar a economia no Estado de São Paulo. No campo da inovação, foram liberados inúmeros financiamentos para projetos e compra de máquinas e equipamentos modernos, que auxiliaram para a sustentabilidade e avanços tecnológicos.

A tendência global aponta para um aumento nas emissões de títulos sustentáveis em 2025, com a expectativa de que os emissores complementem seu financiamento verde com projetos focados em objetivos sociais.

Panorama Global dos Financiamentos Sustentáveis e Tecnológicos

Em 2023, as emissões globais de títulos sustentáveis atingiram U$ 872 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, evidenciando o crescente interesse por investimentos que alinham retorno financeiro e impacto positivo no meio ambiente.

No Brasil, podemos observar um aumento significativo no financiamento externo por emissores brasileiros, totalizando R$ 17,6 bilhões em títulos estrangeiros até setembro de 2024, superando os U$ 15,5 bi de 2023. Esse crescimento reflete a busca por recursos para refinamento de dívidas e novos investimentos.

Levando em consideração que as práticas ESG (Environmental, Social, and Governance) estão assumindo um papel central nas estratégias corporativas de micro, médias e grandes empresas, para 2025, os investimentos no setor de inovação estão projetados para alcançar cerca de U$ 53 trilhões, segundo estimativas da Bloomberg.

As áreas que estarão em evidência no próximo ano, são:

Ação Climática: O enfrentamento das mudanças climáticas será uma preocupação dominante, com as empresas intensificando esforços para minimizar emissões de CO2 e adotar práticas sustentáveis.

Diversidade, Equidade e Inclusão: A criação de locais de trabalho diversificados e inclusivos será fundamental para as estratégias ESG, promovendo a igualdade de gênero, a inclusão de minorias e a acessibilidade.

Transparência na Cadeia de Suprimentos: A demanda por responsabilidade e engajamento socioambiental das marcas aumentará, impulsionando a transparência e a ética em toda a cadeia de valor.

Financiamento Sustentável: O financiamento sustentável deverá crescer, com a emissão de títulos verdes e a adoção de produtos de investimento centrados em ESG.

Economia Circular e Envolvimento de Stakeholders: As empresas se esforçarão para adotar o conceito de economia circular e buscarão o engajamento ativo com stakeholders.

O Papel da Desenvolve SP na Transformação Tecnológica Sustentável

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, tem assumido protagonismo no apoio a micro, pequenas e médias empresas, bem como a municípios paulistas, oferecendo linhas de crédito que vão desde longo prazo a taxas diferenciadas para projetos inovadores e sustentáveis. Além disso, a Desenvolve SP ainda conta com o Fundo de Aval que tem a função de completar parte das garantias bancárias exigidas na contratação do financiamento, facilitando ainda mais o acesso ao crédito.

Entre as iniciativas destacam-se:

Projetos Sustentáveis: Financiamento de processos que contribuem para a preservação do meio ambiente, promovendo a adoção de práticas sustentáveis que podem aumentar a lucratividade das empresas.

Empreendedorismo Feminino: Incentivo à inclusão e equidade racial, com liberação de crédito para empreendedoras, fortalecendo a participação feminina no mercado de trabalho.

Transição Energética: Gestão do Fundo de Aval da Eficiência Energética (FAEE), criado para facilitar o acesso ao crédito e estimular a indústria na adoção de práticas energéticas mais eficientes.

Impacto dos Financiamentos na Economia Paulista

Nesse cenário, a Desenvolve SP desempenha ainda papel fundamental na aceleração da transformação sustentável e tecnológica no estado de São Paulo, promovendo inclusão social e contribuindo para a preservação ambiental, posicionando o Estado como referência em desenvolvimento sustentável no Brasil.

Quer saber mais sobre como obter crédito para os projetos inovadores e sustentáveis da sua empresa? Acesse: www.desenvolvesp.com.br e descubra as melhores opções de financiamento para crescer com responsabilidade. Faça já uma simulação clicando aqui.

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).