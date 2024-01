Inmet alerta para temporais em SP, RJ e MG a partir desta quarta (31)

Temporais devem atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais a partir desta quarta-feira (31), afirma o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão do órgão federal indica possibilidade chuvas em curtos espaços de tempo, com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Também pode chover forte em estados do Nordeste, como Maranhão, e do Norte, como o Acre.

“As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades, por vezes, severas”, diz o Inmet em boletim.

“Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia”, afirma.

A previsão de chuva deve persistir até, pelo menos, o próximo sábado (3).

Segundo a Climatempo Meteorologia, um sistema de baixa pressão atmosférica dará origem a uma nova frente fria em alto mar, entre o Sul e o Sudeste a partir desta quarta, o que provocará a chuva.

”No primeiro dia de fevereiro [quinta], o sistema avança mais para alto mar em direção à costa do Sudeste, trazendo mais umidade para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro”, diz a Climatempo.

De acordo com o Inmet, as pancadas de chuva são esperadas para a partir da tarde desta quarta-feira na capital paulista. A temperatura deve oscilar entre 19ºC e 29ºC.

Na quinta, a previsão é de chuva mais forte, durante todo o dia e a máxima não passa dos 25ºC,

A tendência é a mesma na Baixada Santista e no litoral norte.

Conforme a Climatempo, cidades como Itapeva, Votorantim e São Roque e áreas do Vale do Ribeira devem ficar em alerta, porque as rajadas de vento podem alcançar 90 km/h nesta quarta-feira.

FEVEREIRO MAIS CHUVOSO E QUENTE

Boletim divulgado pelo Inmet nesta terça-feira (30) aponta que o mês de fevereiro, que começa nesta quinta-feira (1º), deverá ter chuva acima da média em grande parte do país.

Só deverá chover menos que a média em parte da região Norte e em áreas da região Sul e dos estados de Mato Grosso e Goiás.

As temperaturas também devem ficar acima da média em praticamente todo o Brasil, com valores acima de 25ºC.

Porém, em regiões do Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Matopiba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, a temperatura média poderá chegar aos 30ºC.