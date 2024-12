Injeção de R$ 125,6 bilhões do 13º salário promete aquecer a economia brasileira neste fim de ano

A economia brasileira está prestes a ser impulsionada com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, estimando-se uma injeção de R$ 125,6 bilhões. Essa previsão foi divulgada pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e representa um crescimento de 4,8% em relação aos R$ 119,8 bilhões desembolsados no ano anterior.

Uma pesquisa realizada pela CNC revelou que uma parte significativa desse montante, equivalente a R$ 44,1 bilhões ou 35%, será direcionada para compras de fim de ano, refletindo um aumento no consumo de bens. Entre os setores que se beneficiarão dessa intenção de compra, destacam-se vestuário e calçados, com 80% das intenções, seguidos por livrarias e papelarias com 50%, além de lojas de utilidades domésticas que devem captar 33% desse total.

Além disso, a pesquisa indica que aproximadamente R$ 42,5 bilhões, ou seja, 34% do total esperado para o 13º salário, será utilizado para quitar ou reduzir dívidas. Os consumidores também destinarão R$ 24 bilhões ao consumo de serviços e R$ 15 bilhões à poupança.

José Roberto Tadros, presidente da CNC, destacou que o mercado de trabalho tem mostrado sinais positivos com um aumento na taxa de ocupação e uma leve redução no comprometimento da renda média da população. A proporção do rendimento comprometido caiu de 30,1% há um ano para 29,9% atualmente.