Inimigos da HP e Marcos & Belutti integram o time de convidados do Jeito Moleque para o DVD “5 POR 5”

O grupo Jeito Moleque, um dos ícones do pagode brasileiro, está prestes a celebrar um marco significativo em sua trajetória. No dia 18 de setembro, a banda gravará o DVD “5 POR 5” na Vibra São Paulo, em um evento que promete ser memorável para os fãs e para a cena musical.

Para deixar a festa ainda mais completa, o grupo anunciou novas participações, Inimigos da HP, Menos É Mais e Marcos & Belutti se juntam ao projeto trazendo uma mescla de gêneros musicais já conhecidos pelos fãs do grupo.

O DVD “5 POR 5” comemora os 25 anos de sucesso do Jeito Moleque, Gui, Alemão, Rafa, Carlinhos e Felipe prometem uma noite pra lá de especial para os fãs. O repertório do DVD será uma viagem nostálgica para os fãs, com 16 regravações de clássicos que marcaram época, além de seis músicas inéditas que prometem conquistar novos admiradores. Para completar, três faixas bônus serão incluídas, oferecendo uma dose extra de emoção.

A gravação do DVD será uma celebração da carreira do Jeito Moleque, trazendo à tona as canções que fizeram parte da vida de muitos e prometendo momentos inesquecíveis no palco.

Para mais informações sobre o evento e para adquirir ingressos, acesse o site oficial ou acompanhe as redes sociais do Jeito Moleque.