Início do Mutirão Nacional de Negociação de dívidas e orientação Financeira

A partir deste sábado, 1º de março, terá início o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), do Banco Central (BC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e dos Procons em todo o Brasil. Os consumidores poderão renegociar suas dívidas bancárias até o dia 31 de março.

Este mutirão é parte das ações estabelecidas no acordo de cooperação entre a Febraban e o Banco Central, que busca promover a educação financeira e prevenir o endividamento excessivo da população. A iniciativa conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras e diversas entidades parceiras, demonstrando um esforço coletivo para auxiliar os cidadãos em dificuldades financeiras.

Na edição anterior do mutirão, realizada em novembro de 2024, foram repactuados cerca de 1.750.038 contratos, evidenciando a relevância dessa ação no cenário econômico atual.

Os consumidores que desejam verificar pendências financeiras junto aos bancos podem utilizar o sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central. Por meio desse sistema, é possível acessar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém informações sobre dívidas com instituições financeiras.

As negociações das dívidas podem ser realizadas diretamente com as instituições credoras, por meio de seus canais oficiais, ou pelo portal Consumidor.Gov.Br. É importante ressaltar que para acessar este último serviço, o usuário deve possuir uma conta classificada como prata ou ouro no site do governo federal.