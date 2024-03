Início das operações em aeroporto do interior impulsiona o turismo de SP

Estratégico para o desenvolvimento do turismo de São Paulo, o aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba, deu início na quarta-feira (27) às operações comerciais com um voo inaugural que partirá do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 21h55, com chegada em São José, às 23h. O voo teve a presença do vice-governador, Felício Ramuth; do secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena; do prefeito de São José dos Campos, Anderson Faria e outras autoridades.

O avanço da conectividade aérea no Estado de São Paulo é um compromisso do Governo Tarcísio de Freitas desde o início da gestão. Um de seus primeiros decretos (nº 67.441), publicado no dia 10 de janeiro de 2023, manteve a redução da alíquota de ICMS em 12% nas operações com querosene de aviação. Como contrapartida, as empresas aéreas assumiram o compromisso de aumentar número de voos em destinos paulistas, colocar em operação novos aeroportos regionais e aderir ao programa de stopover.

Das três metas assumidas, duas delas já foram superadas. A primeira: acréscimo de 840 frequências semanais de voos até dezembro de 2024, para além das 4.200 aferidas em julho de 2019. Atualmente, o Estado supera a meta com 5.042 frequências semanais. São Paulo também se comprometeu a avançar com o programa stopover, permitindo que passageiros em voos com conexão por SP tenham a possibilidade de permanecer até três dias em destinos paulistas, sem custo adicional. As três grandes aéreas que operam em SP: Gol, Latam e Azul aderiram ao programa, atingindo a meta.

O terceiro compromisso é operar quatro novos aeroportos regionais até novembro deste ano. São José dos Campos será o primeiro, restando mais três. “Estamos falando de um polo estratégico para o turismo de SP, especialmente pela proximidade de destinos consolidados como o Vale do Paraíba e Litoral Norte”, afirma o secretário Lucena. “Significa que aumentamos a conectividade do restante do país com a Rota da Fé, incluindo Aparecida, e com a região de serras, em municípios de grande apelo como Campos do Jordão”, disse Lucena.

O voo inaugural da Gol unindo São José dos Campos ao Rio de Janeiro terá três frequências semanais diretas, de ida e volta. A SJK Airport, concessionária do aeroporto, preparou um evento para cerca de 200 convidados no saguão do terminal, a partir das 21h30, para marcar a retomada da operação comercial de passageiros. Ao pousar, a aeronave será “batizada” com jatos de água de reuso pelo Corpo de Bombeiros. O ritual é uma tradição mundial na aviação usada para festejar uma nova rota.