Iniciativa social na COOP recebe doação de 845 litros de leite para crianças com câncer

No último sábado (5 de outubro), o Clube das Viaturas com apoio da Polícia Militar realizou na unidade Industrial da Coop, em Santo André, uma ação para arrecadar leite integral para as crianças e adolescentes em tratamento de câncer na Casa Ronald McDonald ABC.



Ao final da ação, que também contou com exposição de algumas viaturas antigas no estacionamento da loja, foram arrecadados 845 litros de leite. A iniciativa é realizada por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, da plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, que centraliza todas as ações sociais promovidas e praticadas pela Cooperativa.



“Foi a nossa salvação, já que o estoque de leite, alimento super importante na dieta de pessoas em tratamento de câncer, estava praticamente zerado na instituição”, disse Juliana Alves, coordenadora de captação de recursos da Casa Ronald McDonald ABC.



Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.