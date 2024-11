Iniciativa da Fundação Salvador Arena beneficia crianças com deficiência e TEA

A Fundação Salvador Arena (FSA), por meio de seu Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS), está ajudando a melhorar a realidade de crianças e adolescentes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidos pela APAE de Diadema, por meio do apoio ao Projeto Sentidos — Parque Sensorial.

O Projeto, que busca criar um ambiente acessível e interativo para estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e social dos beneficiários, recebeu melhorias significativas para garantir a continuidade de suas atividades terapêuticas e lúdicas, independentemente das condições climáticas. Antes da intervenção, as atividades no parque precisavam ser suspensas em dias de chuva ou sob sol intenso.

O investimento de R$ 196.924,00, realizado pela FSA, foi destinado à cobertura do Parque Sensorial e da rampa de acesso, estruturas fundamentais para oferecer um ambiente funcional e acolhedor, impactando positivamente o desenvolvimento e o bem-estar dos 340 alunos da escola e 110 pacientes do ambulatório atendidos pela instituição.

A intervenção realizada com o apoio da Fundação Salvador Arena tornou o espaço mais seguro e eficiente, potencializando as práticas terapêuticas e o aprendizado por meio de atividades lúdicas e sensoriais.

Com essa iniciativa, a APAE de Diadema reafirma seu compromisso em oferecer condições adequadas para o aprendizado e o tratamento de seus beneficiários.

A inauguração do espaço com as melhorias aconteceu ontem, dia 28 de novembro de 2024.