Iniciativa Cine na Praça conta com última sessão do mês no Parque Ceret

Experiência de cinema gratuita ambientada em um lindo parque e a céu aberto – essa é a proposta do projeto Cine na Praça. A iniciativa do Instituto Socioambiental Cenários Futuros encerra a temporada de agosto nesta quinta-feira (29/8), às 19h, com a exibição do filme “Assassinos da lua das flores”, no Parque CERET, em São Paulo.

As sessões gratuitas contam com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do próprio Parque CERET. A iniciativa proporciona uma experiência completa, contando com um projetor de alta definição, sistema de sonorização imersiva, cadeiras, gerador e uma grande tela que envolve o espectador.

“Desenvolvemos um conteúdo pensado para instigar debates e reflexões sobre os temas abordados pelos filmes. Convidamos a todos para desfrutarem de momentos de diversão e cultura para toda a família, celebrando o cinema em sua forma mais pura e acessível”, comenta Fabio Campos, produtor cultural da empresa Cenários Futuros.

Sobre o Cine na Praça

O Cine na Praça foi idealizado em 2011 com a premissa de levar obras cinematográficas para o público em geral e inovar esta experiência coletiva realizando exibições ao ar livre de forma gratuita e aberta ao público. A programação é desenvolvida de forma colaborativa pela equipe do projeto e objetiva, sobretudo, apresentar filmes ousados, independentes e que promovam debates e reflexões sobre o tema que exploram.

Serviço

Cine na Praça

Data: 13 de junho a 12 de setembro de 2024, todas as quinta-feiras a partir das 19h

Público-alvo: população de São Paulo, escolas e grupos de visitação

Entrada: gratuita – 250 lugares

Local: parque CERET – Rua Canuto de Abreu, s/n – Jardim Anália Franco

Site: https://www.cinenapraca.com.br/

Instagram: @cine.na.praça

Ficha técnica – filmes

01/08 – Código de Honra (1992)

1h47min – Direção: Robert Mandel

Classificação indicativa: 12 anos

08/08 – A Múmia (1999)

2h4min – Direção: Stephen Sommers

Classificação indicativa: 12 anos

15/08 – Crash – No Limite (2004)

1h52min – Direção: Paul Haggis

Classificação indicativa: 14 anos

22/08 – A Baleia (2022)

1h57min – Direção: Darren Aronofsky

Classificação indicativa: 16 anos

29/08 – Assassinos da Lua das Flores (2023)

3h26min – Direção: Martin Scorsese

Classificação indicativa: 14 anos

Sinopse

O ano é 1920, na região norte-americana de Oklahoma e misteriosos assassinatos acontecem na tribo indígena de Osage, uma terra rica em petróleo, até que o FBI entra em cena para desvendar o mistério. O caso foi investigado envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Durante a investigação é descoberto um esquema do pecuarista William Hale (Robert De Niro), que convenceu seu sobrinho Ernest Burkhart (Leonardo Di Caprio) a se casar com Mollie Kile (Lily Gladstone) a fim de melhorar as condições da reivindicação das preciosas terras.