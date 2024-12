Inhumas Esporte Clube anuncia contratação de Inácio Santos 

O Inhuma Esporte Clube anunciou nesta semana a contratação do lateral – esquerdo Inácio Santos. O contrato vai até o fim do campeonato goiano estadual.

Com passagens por clubes do mercado nacional e internacional como o São Paulo FC, FC Porto, Guarani, Portimonense e FC Penafiel , Inácio, estava livre no mercado após o fim do campeonato baiano da 2ª divisão.

Natural de Conceição do Coité, BA, o lateral esquerdo de 28 anos foi revelado pelo Bahia, onde se destacou na equipe sub 17 e logo depois foi transferido para a equipe sub 20 do São Paulo onde foi considerada uma das principais joias do clube.

No futebol europeu, atuou pelo FC Porto e pouco tempo depois foi emprestado ao FC Penafiel por contrato de empréstimo equivalente ao valor 350 mil euros.