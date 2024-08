Ingrid Oliveira fica em 23º e é eliminada na 1ª fase dos saltos ornamentais

Ingrid Oliveira fica fora da zona de classificação e não consegue avançar para a semifinal da plataforma de 10m dos saltos ornamentais em sua terceira participação nas Olimpíadas.

A atleta ficou na 23ª posição, cinco atrás do corte, com 255.9 pontos. A italiana Maia Biginelli ficou com a última vaga (18º), com 277 pontos.

É a terceira participação de Ingrid em Olimpíadas, mas infelizmente ela ainda não conseguiu avançar de fase. No Rio (2016) ela ficou 22º lugar e em Tóquio (2021), 24º.

Após ficar em 4º no Mundial de 2022, a expectativa era que Ingrid avançasse de fase.

A brasileira, que chegou a ficar em 6º, oscilou durante a competição. Ela abriu a série com um salto de grau de dificuldade maior e conseguiu um 67.2 – sua maior nota na prova; depois teve uma nota bem ruim 38.4, seguido por um 58.8; 43.5; e terminou com um 48.

Ingrid era a única representante brasileira da modalidade em Paris, e o Brasil segue sem medalha na modalidade.

As primeiras colocadas foram as chinesas Hongchan Quan com 421.25 e Yuxi Chen com 382.15; e a canadense Caeli Mckay, com 324.9.