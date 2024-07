Ingrid Oliveira conta sobre sua preparação para as Olimpíadas

Ingrid Oliveira, dos saltos ornamentais, é embaixadora da Smart Fit e sua preparação para as Olimpíadas deste ano na maior rede de academias da América Latina está sendo fundamental para o seu desempenho físico. Ingrid treina 8 horas por dia no Parque Aquático Maria Lenk, no Centro de Treinamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde a academia foi montada pela Smart Fit.

Ela compartilha que os saltos ornamentais exigem um fortalecimento de praticamente toda a musculatura do corpo. “Temos que fazer agachamento, supino, trabalhar bastante a região do core. E é importante também variar os tipos de exercício: de vez em quando usamos as máquinas, às vezes priorizamos o peso livre e os exercícios funcionais”, relata.

Ingrid explica que o grande diferencial da rede de academias é a praticidade. “A Smart Fit possui uma rede imensa de academias, permitindo que eu treine em qualquer bairro do Rio de Janeiro ou em qualquer estado do país, a hora que eu quiser. O horário de funcionamento possibilita que eu ajuste a minha rotina sempre que necessário. E, quanto aos equipamentos, são todos de última geração”, comenta.

Principal saltadora do país, Ingrid Oliveira entrou para a história da modalidade no Brasil ao garantir o quarto lugar na plataforma 10m no Mundial de Budapeste em 2022. No ano seguinte, um outro grande feito, a classificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 no Mundial de Fukuoka, no Japão, ao avançar para a final da prova. Com isso, a atleta chega a sua terceira edição olímpica, depois de disputar também Rio 2016 e Tóquio 2020.

Sobre os desafios do esporte, ela explica que nos saltos ornamentais você precisa estar sempre buscando a perfeição. “Se você quiser notas melhores, precisa aumentar o nível de dificuldade dos saltos. Então, precisamos ter uma base muito boa da ginástica, além de força física e mental, para conseguirmos nos aproximar da perfeição”,

Sobre as expectativas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, Ingrid afirma que é sempre muito alta, até porque os Jogos são realizados a cada quatro anos. “Espero conquistar o meu melhor resultado pessoal. Venho treinando bastante em busca desse objetivo”, finaliza.