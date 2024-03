Ingressos para Roland-Garros Junior Series by Renault serão gratuitos e já estão disponíveis 

Os ingressos para o Roland-Garros Junior Series by Renault já estão disponíveis através do site Bilheteria Digital e já podem ser solicitados – de forma gratuita – através deste link. O torneio terá como sede o tradicional Sociedade Harmonia do Tênis, clube com ampla história no tênis nacional e que se localiza no bairro do Jardins, em São Paulo.

Para essa edição o formato da competição não será de uma chave no formato playoffs. Na edição 2024, o Roland-Garros Junior Series by Renault contará com 16 meninas e 16 meninos de 11 diferentes nacionalidades, entre eles, os brasileiros Pietra Rivoli, Nauhany Silva, Sofia Albieri e Alicia Reichel, no feminino; e Pedro Chabalgoity, Luis Augusto Miguel. Pedro Dietrich e Washington Matos, no masculino.

Os jogadores serão divididos em quatro grupos com quatro jogadores onde todos jogarão contra todos em seu próprio grupo. Essa primeira fase de jogos acontecerá entre quarta-feira, dia 3, e sexta-feira, dia 5 e os ingressos para essas datas já podem ser solicitados.

Cada pessoa poderá solicitar até quatro ingressos por dia de jogo e todas as requisições deverão ser feitas exclusivamente através do site da Bilheteria Digital.

Os melhores de cada grupo se classificam para as semifinais que serão disputadas no dia 6 e os vencedores classificam-se para as finais a serem disputadas a partir das 14h30 do dia 7 de abril.

O Roland-Garros Junior Series by Renault também contará com transmissão ao vivo nos canais ESPN e no Star+.

A Confederação Brasileira de Tênis tem o patrocínio do Banco BRB – Patrocinador Máster do Tênis do Brasil – e da ENGIE Brasil Energia. Copatrocínios de Wilson, W A Sport, Kallas Mídia OOH, Unicesumar, Playpiso e Maniacs Roupas Esportivas. Apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).